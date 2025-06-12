«Один пояс — один путь»: в Астане открылась выставка товаров крупнейшей провинции КНР - Цзянсу

На выставке свои товары и услуги представили более 80 предприятий и свыше 300 компаний Китая. Они работают в 12-ти ключевых отраслях экономики, среди которых — лёгкая и тяжёлая промышленность, сельское хозяйство, медицина, логистика, цифровые технологии и электронная коммерция.

При этом акцент делается не только на экспорте из Китая, но и на поиске партнёров для импорта продукции из Казахстана.

«Казахстан интересует нас своей сельхозпродукцией, минеральными ресурсами и промежуточной промышленной продукцией. Мы рассматриваем выставку как двустороннюю платформу для обмена возможностями, — подчеркнул Шу Чэну, генеральный директор Pan Asia Forward Co., Ltd. — Провинция Цзянсу — это одна из самых мощных экономик Китая, и сейчас она делает Центральную Азию приоритетным направлением внешнеэкономической политики».

Фото: Pan Asia Forward Co., Ltd.

Выстроить прочную логистическую и торговую инфраструктуру между Китаем и странами Центральной Азии планирует ещё один ключевой участник выставки — компания SOHO Asia-Europe Connectivity Technology Group Co., Ltd., активно развивающая проект «Новый Шёлковый путь SOHO».

«Мы реализуем модель „два склада, два центра, три платформы“. Один склад уже работает в Хоргосе, второй планируем открыть в Алматы. Также мы готовим запуск Центральноазиатского центра Цзянсу в Астане, который будет дополнять уже действующий центр в Нанкине. Эти шаги помогут сформировать устойчивую систему двустороннего обмена в сфере торговли, туризма и культуры», — отметила Гу Наньянь, заместитель генерального директора компании.

Фото: Pan Asia Forward Co., Ltd.

Выставку планируется проводить ежегодно, с каждым годом наращивая ее масштаб. В эти дни она открыта для всех желающих до 13 июня с 10:00 до 17:00 в МВЦ «EXPO». Вход свободный по предварительной регистрации. Подробности — на сайте www.panasia.kz.