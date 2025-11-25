59 классов перевели на дистанционное обучение в СКО

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, с начала эпидемиологического сезона в регионе было зарегистрировано 18 623 случая ОРВИ. Это на 26% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из общего числа заболевших 67% — дети в возрасте до 14 лет.

С начала ноября в области зарегистрированы 45 случаев заражения гриппом типа A/H3N2, 73% заболевших — взрослые.

Кроме того, зарегистрированы не относящиеся к гриппу 9 случаев риновирусной инфекций и 2 случая аденовирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба управления образования СКО, в школах региона в 59 классах в связи с заболеванием 506 учеников введен формат удаленного обучения. Эта мера направлена на предотвращение распространения сезонных вирусных инфекций среди учащихся.

Как говорят специалисты, в случаях, когда заболевают более 30% учеников в классе, класс переводится на обучение в онлайн-формате. Сейчас в Петропавловске частичный формат удаленного обучения введен в 8 школах, в Айыртауском районе — в 1 школе — здесь с 20 ноября по 3 декабря 19 классов переведены на дистанционное обучение.

В Тимирязевском районе на удаленное обучение перешли 3 организации образования.

Ранее сообщалось, что в СКО в два раза возросло число обратившихся в «скорую помощь» с повышением температуры тела.