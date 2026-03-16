585 детей родились в Казахстане в день референдума

Всего за сутки было принято 583 родов, в том числе зарегистрировано 2 двойни — в Актюбинской и Туркестанской областях.

Среди новорожденных — 310 мальчиков и 275 девочек.

— Рождение детей в такой важный для страны день символизирует продолжение жизни и будущего Казахстана. Каждый новый гражданин — это надежда на дальнейшее развитие, благополучие и процветание государства, — подчеркнули в Минздраве.

Медицинские работники по всей стране обеспечили своевременную и качественную медицинскую помощь матерям и новорожденным, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и ответственности.

Отметим, что 44 малыша родились в Алматы в день референдума.