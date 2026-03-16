44 малыша родились в Алматы в день референдума
В родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малыша — 21 мальчик и 23 девочки, передает агентство Kazinform.
Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов.
Как сообщили в городском акимате, в этот же день в медицинских организациях родовспоможения была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме.
В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток — рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.
Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.
15 марта в Казахстане проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00.
Всего в Алматы в день голосования на референдуме по принятию новой Конституции действуют 653 участка.