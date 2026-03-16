РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 15 Март 2026 | GMT +5

    44 малыша родились в Алматы в день референдума

    В родильных домах Алматы с 00:00 до 14:00 15 марта на свет появились 44 малыша — 21 мальчик и 23 девочки, передает агентство Kazinform.

    новорождённые
    Фото: freepik

    Врачи отмечают, что новорожденные и их мамы чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением специалистов.

    Как сообщили в городском акимате, в этот же день в медицинских организациях родовспоможения была организована возможность участия пациенток в республиканском референдуме.

    В трех перинатальных центрах и трех родильных домах участие в голосовании приняли 558 пациенток — рожениц и родильниц, находившихся на лечении и наблюдении в стационарах.

    Голосование для пациенток прошло без нарушения режима лечения и восстановления после родов.

    15 марта в Казахстане проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки работают с 07:00 до 20:00.

    Всего в Алматы в день голосования на референдуме по принятию новой Конституции действуют 653 участка. 

    Теги:
    Роды Алматы Референдум-2026 Новорожденный
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают