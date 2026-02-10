56 тысяч пользователей остались без света в Португалии
Как минимум 56 тыс. человек все еще остаются без электроснабжения в Португалии из-за повреждений распределительной сети, вызванных непогодой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным местного телеканала RTP, в результате шторма «Кристин», который сопровождался сильными порывами ветра и дождями, был нанесен серьезный ущерб.
Тысячи жителей страны остались без электричества. Из-за удара стихии погибли пять человек. Ущерб от непогоды, согласно оценкам властей республики, может превышать 4 млрд евро.
56 000 клиентов португальской компании E-Redes остаются без электроэнергии. По данным компании, в понедельник в 8:00 утра они сообщили, что «приблизительно 48 000 потребителей в районе Кристин-Депресс по-прежнему остаются без электроэнергии».
На помощь в ликвидации последствий стихии в зону бедствия направлено 2,5 тыс. португальских военных.
