РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    56 тысяч пользователей остались без света в Португалии

    Как минимум 56 тыс. человек все еще остаются без электроснабжения в Португалии из-за повреждений распределительной сети, вызванных непогодой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    56 тысяч пользователей остались без света в Португалии
    Фото: ТАСС

    По данным местного телеканала RTP, в результате шторма «Кристин», который сопровождался сильными порывами ветра и дождями, был нанесен серьезный ущерб.

    Тысячи жителей страны остались без электричества. Из-за удара стихии погибли пять человек. Ущерб от непогоды, согласно оценкам властей республики, может превышать 4 млрд евро.

    56 000 клиентов португальской компании E-Redes остаются без электроэнергии. По данным компании, в понедельник в 8:00 утра они сообщили, что «приблизительно 48 000 потребителей в районе Кристин-Депресс по-прежнему остаются без электроэнергии».

    На помощь в ликвидации последствий стихии в зону бедствия направлено 2,5 тыс. португальских военных.

    Напомним, что в воскресенье на выборах в Португалии победил кандидат от социалистов Антониу Жозе Сегуро.

    Теги:
    Португалия Электроэнергия В мире Европа Отключения света Непогода
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают