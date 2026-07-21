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    55 лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за один день из-за ударов молний

    20 июля на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан было зарегистрировано 55 лесных пожаров, все случаи были вызваны грозовыми разрядами, прошедшими сразу в нескольких регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии.

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    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    По регионам: 

    • ГЛПР «Семей орманы» — 41 пожар;
    • ГЛПР «Ертіс орманы» — 9 пожаров;
    • Восточно-Казахстанская область — 3 пожара;
    • Наурзумский государственный природный заповедник — 1 пожар;
    • Государственный национальный природный парк «Баянаул» — 1 пожар.
    55 лесных пожаров вспыхнули в Казахстане за один день из-за ударов молний
    Фото: Министерство экологии

    Массовое возникновение очагов возгорания вследствие грозовых разрядов стало серьезным испытанием для работников лесной охраны.

    Однако благодаря высокому профессионализму работников лесной охраны, их оперативным и слаженным действиям, а также четкому взаимодействию с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами и другими силами гражданской защиты все 55 лесных пожаров были своевременно обнаружены, локализованы и ликвидированы либо находятся под полным контролем, что позволило не допустить распространения огня и возникновения крупных лесных пожаров.

    Каждый грозовой фронт способен одновременно вызвать десятки очагов возгорания, поэтому в пожароопасный период лесная охрана несет службу в круглосуточном режиме, обеспечивая надежную защиту государственного лесного фонда.

    Ранее спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в горной местности в Алматинской области.

    Пожар Регионы Казахстана Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор