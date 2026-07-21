Пожар в горной местности Алматинской области полностью ликвидирован

Спасатели МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности в горной местности в Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области, в 10 км от села Байдибек би, в урочище Бактияр сай произошло возгорание сухой растительности на территории государственного земельного запаса.

Слаженным действиям подразделений МЧС, местных исполнительных органов и лесного хозяйства пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось о том, что авиацию привлекли к тушению пожара в Алматинской области.