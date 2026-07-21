Авиацию привлекли к тушению пожара в Алматинской области

Спасатели тушат возгорание сухой растительности в горной местности в Алматинской области, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В Енбекшиказахском районе Алматинской области в 10 км. от села Байдибек би, в урочище Бактияр сай произошло возгорание сухой растительности на территории государственного земельного запаса.

Тушение пожара координирует начальник ДЧС Алматинской области полковник Даурен Оразбеков.

К ликвидации возгорания привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц техники МЧС, МИО и лесного хозяйства, а также авиация Казавиаспас МЧС.

Авиацией МЧС выполнено 17 сбросов воды общим объемом 51 тонна. Проведение работ осложняется жаркой погодой и северо-западным ветром скоростью до 4 м/с. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.

Ранее сообщалось о том, что два новых пожара вспыхнули в резервате «Семей орманы».