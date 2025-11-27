РУ
    11:10, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    545 фиктивных работников: в Шымкенте вскрыли нарушения при оформлении АСП

    Десятки работодателей указали несуществующих сотрудников, чтобы те могли получить господдержку в виде адресной соцпомощи. Нарушения выявили в ходе комплексной проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    546 индивидуальных предпринимателей подали документы, согласно которым 1 208 жителей Шымкента числятся у них трудоустроенными с зарплатой 85 000 тенге.

    Однако результаты сверки с базами департамента государственных доходов показали, что у 314 предпринимателей 545 человек фактически не работали. То есть трудоустройство этих граждан существовало только на бумаге.

    Мониторинговая группа дополнительно выехала на предприятия и фиксировала фактическое наличие работников. В результате 13 работодателей не смогли подтвердить присутствие 34 указанных сотрудников.

    Все эти случаи квалифицируются как предоставление ложных сведений с целью получения АСП. По ним уже готовятся приказы об отказе в назначении государственной помощи. Семьи будут исключены из программы в соответствии с законодательством.

    Как работает механизм назначения АСП

    В акимате напомнили, что получение адресной социальной помощи возможно только при заключении социального контракта — индивидуального плана, который центр занятости разрабатывает совместно с заявителем.

    — В рамках работы по назначению адресной социальной помощи центры занятости и местные исполнительные органы выполняют четко определенные функции. Специалисты консультируют граждан, помогают в оформлении документов, сопровождают в процессе поиска работы и обеспечивают меры социальной адаптации. Исполнение индивидуального плана ежемесячно проходит мониторинг, — отметил заместитель акима Сарсен Куранбек.

    Ассистенты центра трудовой мобильности совместно с участковыми комиссиями выезжают по адресам заявителей, оценивают реальные бытовые условия семей и сверяют предоставленные сведения. Специалисты отдела мониторинга дополнительно проверяют тех, кто заявлен как работающий.

    С начала года жителям Шымкента выплачено около 2 млрд тенге АСП. Помощь получили 5 016 человек.

    В Алматы аналогичные выплаты получили более 9 тысяч жителей. В целом по Казахстану в 2025 году на адресную социальную помощь предусмотрено 98,4 млрд тенге.

