545 фиктивных работников: в Шымкенте вскрыли нарушения при оформлении АСП

546 индивидуальных предпринимателей подали документы, согласно которым 1 208 жителей Шымкента числятся у них трудоустроенными с зарплатой 85 000 тенге.

Однако результаты сверки с базами департамента государственных доходов показали, что у 314 предпринимателей 545 человек фактически не работали. То есть трудоустройство этих граждан существовало только на бумаге.

Мониторинговая группа дополнительно выехала на предприятия и фиксировала фактическое наличие работников. В результате 13 работодателей не смогли подтвердить присутствие 34 указанных сотрудников.

Все эти случаи квалифицируются как предоставление ложных сведений с целью получения АСП. По ним уже готовятся приказы об отказе в назначении государственной помощи. Семьи будут исключены из программы в соответствии с законодательством.

Как работает механизм назначения АСП

В акимате напомнили, что получение адресной социальной помощи возможно только при заключении социального контракта — индивидуального плана, который центр занятости разрабатывает совместно с заявителем.

— В рамках работы по назначению адресной социальной помощи центры занятости и местные исполнительные органы выполняют четко определенные функции. Специалисты консультируют граждан, помогают в оформлении документов, сопровождают в процессе поиска работы и обеспечивают меры социальной адаптации. Исполнение индивидуального плана ежемесячно проходит мониторинг, — отметил заместитель акима Сарсен Куранбек.

Ассистенты центра трудовой мобильности совместно с участковыми комиссиями выезжают по адресам заявителей, оценивают реальные бытовые условия семей и сверяют предоставленные сведения. Специалисты отдела мониторинга дополнительно проверяют тех, кто заявлен как работающий.

С начала года жителям Шымкента выплачено около 2 млрд тенге АСП. Помощь получили 5 016 человек.

В Алматы аналогичные выплаты получили более 9 тысяч жителей. В целом по Казахстану в 2025 году на адресную социальную помощь предусмотрено 98,4 млрд тенге.