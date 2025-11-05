Более 9 тысяч жителей Алматы получили адресную соцпомощь с начала года

— Адресная социальная помощь — это не пособие «на всю жизнь», а мера поддержки, помогающая семье выйти из трудной жизненной ситуации. Наша главная цель — не просто помочь, а создать условия для трудоустройства и самореализации, — подчеркнул Бауржан Жаубасов.

По его словам, условием для получения АСП является участие трудоспособных членов семьи в программах занятости.

АСП подразделяется на два вида. Первый — безусловная помощь, которая предоставляется лицам, которые объективно не могут участвовать в трудовой деятельности (люди с инвалидностью I–II групп, граждане, ухаживающие за престарелыми, и др.). Второй вид — обусловленная помощь. Она оказывается при обязательном участии трудоспособных членов семьи в активных мерах занятости (трудоустройство, обучение, общественные работы и т. д.).

По состоянию на 1 октября 2025 года в Алматы адресную соцпомощь получили 1 819 семей, что составляет 9 063 человека.

— Такие меры помогают не только преодолеть временные трудности, но и вернуть людям уверенность, мотивацию, возможность самим обеспечить благополучие своей семьи, — отметил руководитель управления.

