    19:22, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кардиологический центр Алматы уполномочили на трансплантацию сердца

    Городской кардиологический центр Алматы официально включили в перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение трансплантации сердца, передает Kazinform.

    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, решение принято Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения совместно с корпоративным фондом University Medical Center (UMC).

    ГКЦ Алматы стал второй медицинской организацией в Казахстане после центра UMC, которой предоставлено право самостоятельно выполнять операции по трансплантации сердца.

    В центре созданы все необходимые условия. Здесь работают высококвалифицированные кардиохирурги, анестезиологи и реаниматологи, внедрены современные методы диагностики и лечения, установлено высокотехнологичное оборудование, соответствующее международным стандартам.

    Как отмечают в управлении общественного здравоохранения, включение ГКЦ в перечень трансплантационных центров — значимый шаг в развитии казахстанской кардиохирургии. Это позволит проводить сложнейшие операции в Алматы, расширяя доступ пациентов к высокотехнологичной медицинской помощи и повышая ее качество.

