Кардиологический центр Алматы уполномочили на трансплантацию сердца

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, решение принято Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения совместно с корпоративным фондом University Medical Center (UMC).

ГКЦ Алматы стал второй медицинской организацией в Казахстане после центра UMC, которой предоставлено право самостоятельно выполнять операции по трансплантации сердца.

В центре созданы все необходимые условия. Здесь работают высококвалифицированные кардиохирурги, анестезиологи и реаниматологи, внедрены современные методы диагностики и лечения, установлено высокотехнологичное оборудование, соответствующее международным стандартам.

Как отмечают в управлении общественного здравоохранения, включение ГКЦ в перечень трансплантационных центров — значимый шаг в развитии казахстанской кардиохирургии. Это позволит проводить сложнейшие операции в Алматы, расширяя доступ пациентов к высокотехнологичной медицинской помощи и повышая ее качество.