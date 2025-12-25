54 тысячи человек привлекли к уголовной ответственности в Казахстане в этом году

— С начала года в производстве следователей и дознавателей находилось около 216 тысяч уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 54 тысячи человек, — сообщил начальник Следственного департамента МВД Мухтар Кожаев.

По завершенным в текущем году делам благодаря работе следственных подразделений возмещено около 40% причиненного ущерба.

— В Павлодаре мошенники, представившись юристами финансовой компании, убедили гражданина, что помогут вернуть средства, вложенные в инвестиции, и таким образом похитили у него около 90 млн тенге. Благодаря своевременному обращению потерпевшего в полицию были установлены криптокошельки, использованные в преступной схеме, выявлены несколько дропперов, а также задержан организатор преступления. В настоящее время ущерб возмещен частично, работа по установлению и взысканию оставшейся суммы продолжается, — отметил он.

Также Кожаев высказался о категории дел, вызывающих наибольшие сложности при расследовании.

— В условиях активной цифровизации изменилась и структура преступности. Сегодня 40% зарегистрированных преступлений составляют мошенничества, из которых 60% совершаются через интернет. Злоумышленники тщательно маскируют свои действия, используют цифровые сервисы и третьих лиц. Часто организаторы находятся за пределами нашей страны, что осложняет проведение оперативно-следственных мероприятий, — пояснил спикер.

Несмотря на это, МВД принимает соответствующие меры. В текущем году Следственным департаментом завершено расследование в отношении транснациональной преступной группы из 26 человек. Преступники завозили в Казахстан устройства sim-box и использовали тысячи sim-карт, зарегистрированных на отечественных операторов связи. В ходе расследования изъято около 18 тысяч sim-карт и 28 sim-box устройств, все подозреваемые арестованы. Следственные подразделения МВД активно взаимодействуют с зарубежными коллегами, направляют запросы и обмениваются информацией.

