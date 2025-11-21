521,8 млрд тенге — доход партнеров Яндекс Такси в Казахстане с начала 2025 года
За 10 месяцев 2025 года совокупный доход водителей-партнеров и таксопарков, сотрудничающих с Яндекс Go в Казахстане, достиг 521,8 млрд тенге, что равно примерно 1 млрд долларов США, передает агентство Kazinform.
Это на 71,8 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года — тогда этот показатель составил 450 млрд тенге. Всего за весь 2024 год доход партнеров Яндекс Go был равен 555 млрд тенге.
Цифры отражают доходы в рамках сервиса Go (Такси), в том числе от направления «Межгород». Они включают выплаты водителям и таксопаркам за совершенные поездки.
Кроме того, средний доход водителей за час в 2025 году вырос на 8,6% по отношению к 2024 году, и на 15% — к 2023 году. Средний рейтинг же водителей составляет 4.9 из пяти.
Напомним, что ранее Yandex Qazaqstan сообщал о регистрации 108 тысяч водителей и курьеров в качестве индивидуальных предпринимателей в рамках проекта платформенной занятости. В частности, в бюджет было выплачено порядка 8,3 млрд тенге налогов и социальных взносов за указанных партнеров компании.
Проект платформенной занятости реализуется при участии налоговых органов, Минтруда, МЦРИАП и интернет-платформы Яндекс Go.