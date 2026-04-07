    08:23, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    512 скважин восстанавливают в Туркестанской области

    В Туркестанской области близятся к завершению строительно-монтажные работы по восстановлению 512 скважин вертикального дренажа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

    Фото: Минводы и ирригации

    Проекты предусматривают восстановление 210 скважин в Жетысайском районе и 302 скважин в Шардаринском районе.

    На сегодня завершены работы по бурению всех 512 скважин. На объектах ведутся строительно-монтажные работы, завершить которые планируется до конца первой половины текущего года.

    В результате ожидается улучшение мелиоративного состояния более 101,5 тыс. га орошаемых земель Жетысайского и Шардаринского районов Туркестанской области.

    — Системы вертикального дренажа необходимы для стабилизации уровня грунтовых вод, снижении рисков вторичного засоления почв и улучшении состояния орошаемых земель. Проводимые мероприятия направлены на рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие аграрного сектора в регионе, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    В рамках модернизации водохозяйственной инфраструктуры в южных регионах страны начата автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью 968 км и орошаемой площадью 65 тыс. га.

    Динара Жусупбекова
