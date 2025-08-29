50 млрд тенге под 5%: Казахстан запустил льготные кредиты для откормочных площадок

Цель программы — увеличить загрузку действующих мощностей более чем до 60% и поддержать развитие мясного животноводства.

Одним из обязательных условий участия является обследование откормочных площадок специальной комиссией на соответствие установленным требованиям. В результате консультаций с отраслевыми ассоциациями и палатами ряд условий был пересмотрен: минимальная мощность площадок по КРС снижена с 1000 до 500 голов, по МРС — с 5000 до 1000 голов. Это позволит значительно расширить круг потенциальных участников.

Параллельно в целях поддержки селекционно-племенной работы, повышения продуктивности поголовья и увеличения экспортного потенциала казахстанского животноводства разрабатывается новая программа «Игілік», предусматривающая льготные займы на приобретение племенного поголовья КРС и МРС. Ставка по кредиту составит не более 6% годовых.

Для КРС срок займа — до 10 лет, льготный период — до 24 месяцев. Для МРС срок — до 7 лет, льготный период — до 12 месяцев. Обязательными являются племенные документы, идентификация животных, наличие инфраструктуры и регистрация в государственных базах.

Такие меры направлены на модернизацию животноводческих мощностей, улучшение генетического потенциала поголовья, рост производительности и экспортного потенциала отрасли.