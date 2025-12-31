50 млн тенге морального ущерба взыскал суд по делу о ДТП в Бестереке

Ранее суд признал 55-летнего водителя виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК и назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, а также лишил права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Как следует из материалов дела, подсудимый знал о своём диагнозе «эпилепсия» и с 2013 года состоял на диспансерном учёте. Но, несмотря на это, периодически управлял автомобилем. В день трагедии во время движения у него произошёл приступ, в результате чего он потерял контроль над транспортным средством, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на детей, находившихся возле ограждения жилого дома.

В суде было установлено, что вина подсудимого подтверждается признательными показаниями, свидетельскими показаниями, результатами экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы, потерпевшая сторона настаивала на наказании по всей строгости закона. Подсудимый признал вину в полном объёме.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства, в числе которых — признание вины, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребёнка на иждивении, а также частичное возмещение причинённого ущерба.

Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения в отношении малолетних.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, постановив взыскать с осуждённого 50 миллионов тенге в счёт компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия в селе Бестерек Урджарского района произошла 19 августа. 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, сбил группу детей, которые играли у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один — по дороге в медицинское учреждение. Трое были доставлены в больницу. По поручению Президента, в область Абай вылетел военный самолет для оказания медпомощи.

После стабилизации состояния, двоих пострадавших санавиацией доставили в Астану.

Семьям погибших оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

Водителя задержали и водворили в изолятор.

Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он был трезв. Позже его арестовали на два месяца.

Но выяснилось, что мужчина страдает эпилепсией. Он стоял на учете еще с 2013 года, проверяется, каким образом он получил право управления транспортным средством. По закону, из-за риска внезапных приступов, которые могут обернуться трагедией, с таким диагнозом садиться за руль запрещено. После ДТП департамент полиции направил требование в Урджарский районный суд приостановить водительские права виновника трагедии, требование удовлетворено.

Двое детей, пострадавших в ДТП в селе Бестерек Урджарского района области Абай, после тяжелых операций в сентябре выписаны домой.

Но, к сожалению, еще одна девочка, находившаяся в коме, умерла в начале октября.

Всего трагедия унесла жизни сразу троих детей из одной семьи, и двухлетнего малыша — из второй.

Все они между собой — родственники, и гостили в Урджарском районе на каникулах у бабушки и дедушки.