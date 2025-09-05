ДТП в Бестереке: детей выписали из больницы

В столичную многопрофильную детскую больницу № 2 дети поступили санавиацией в крайне тяжёлом состоянии.

Родные брат и сестра — девятилетняя девочка и шестилетний мальчик — сразу были помещены в реанимацию. Вместе с ними госпитализировали и их маму, чтобы она могла ухаживать за детьми.

— У девочки был осколочный перелом плечевой кости со смещением, тяжёлая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг. Состояние осложнялось отёком, она находилась на аппарате ИВЛ. Мальчик поступил с открытым переломом обеих голеней. Обоим потребовались экстренные операции, — сообщили в медучреждении.

Врачи отмечают, что операции прошли успешно. Девочке удалось стабилизировать состояние, её жизни больше ничто не угрожает. Мальчику хирурги установили специальные металлические стержни для фиксации костей, что позволит ускорить процесс восстановления.

— Благодаря слаженной работе всей команды удалось спасти детей. Сегодня они выписаны. Их родители со слезами радости поблагодарили медицинских работников за то, что дети снова могут улыбаться, — добавили в больнице.

Тем временем в тяжёлом состоянии остаётся ещё одна пострадавшая в ДТП — 10-летняя девочка, которая находится в реанимации медицинского университета Семея. Врачи борются за её жизнь, она в коме.

Напомним, трагедия произошла 19 августа в селе Бестерек Урджарского района. Водитель автомобиля сбил группу детей, игравших у дома. В результате трое детей погибли, ещё трое получили тяжёлые травмы.