Суд в области Абай поставил точку в деле о ДТП, унесшем жизни четверых детей

Суд признал 55-летнего водителя виновным и вынес обвинительный приговор.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Согласно материалам обвинения, у 55-летнего водителя во время управления автомобилем произошел приступ эпилепсии, в результате чего он утратил контроль над транспортным средством и совершил наезд.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

При назначении наказания суд также учел, что обвиняемый находился под стражей. В соответствии с требованиями уголовного законодательства, время содержания под стражей до вынесения приговора будет зачтено в срок наказания из расчета один день за два дня лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия в селе Бестерек Урджарского района произошла 19 августа. 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, сбил группу детей, которые играли у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один — по дороге в медицинское учреждение. Трое были доставлены в больницу. По поручению Президента, в область Абай вылетел военный самолет для оказания медпомощи.

После стабилизации состояния, двоих пострадавших санавиацией доставили в Астану.

Семьям погибших оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

Водителя задержали и водворили в изолятор.

Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он был трезв. Позже его арестовали на два месяца.

Но выяснилось, что мужчина страдает эпилепсией. Он стоял на учете еще с 2013 года, проверяется, каким образом он получил право управления транспортным средством. По закону, из-за риска внезапных приступов, которые могут обернуться трагедией, с таким диагнозом садиться за руль запрещено. После ДТП департамент полиции направил требование в Урджарский районный суд приостановить водительские права виновника трагедии, требование удовлетворено.

Двое детей, пострадавших в ДТП в селе Бестерек Урджарского района области Абай, после тяжелых операций в сентябре выписаны домой.

Но, к сожалению, еще одна девочка, находившаяся в коме, умерла в начале октября.

Всего трагедия унесла жизни сразу троих детей из одной семьи, и двухлетнего малыша — из второй.

Все они между собой — родственники, и гостили в Урджарском районе на каникулах у бабушки и дедушки.