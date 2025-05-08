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    12:36, 08 Май 2025 | GMT +5

    $50 млн: арбитражный суд в Париже решил спор о строительстве трассы Алматы — Хоргос

    Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в городе Париже принял решение в пользу Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство юстиции РК.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    15 мая 2020 года совместное предприятие, состоящее из компаний Todini Costruzioni Generali S.p.A., WeBuild S.p.A. и ТОО «Казахдорстрой», действующее в рамках совместного предприятия «Todini Impregilo Kazakhdorstroy», подало в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) заявление об арбитраже против Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в связи со спорами по проекту строительства автодороги Алматы — Хоргос в Республике Казахстан.

    В рамках рассмотрения дела по существу истцы предъявили Комитету претензии на общую сумму около 50 миллионов долларов США, включая расходы, связанные с продлением сроков строительства, уплатой таможенных пошлин и налогов, инфляцией тенге, изменением стоимости, обратной засыпкой водопропускных труб, прекращением строительства дорожного эксплуатационного пункта и финансовыми затратами.

    14 апреля 2025 года Трибунал, сформированный в рамках Международного арбитражного суда ICC в Париже, вынес окончательное решение в пользу Комитета. Все заявленные претензии истцов были полностью отклонены.

    Трибунал также удовлетворил встречный иск Комитета, обязав истцов вернуть сумму, ранее выплаченную им в качестве компенсации за продление сроков работ. Кроме того, Трибунал признал, что Комитет, как выигравшая сторона, имеет право на полное возмещение своих судебных и арбитражных издержек.

    Представительство и защита интересов Комитета в данном деле осуществлялись Министерством юстиции Республики Казахстан. В качестве консультанта была привлечена международная юридическая фирма Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

    Ранее Казахстан выиграл международный судебный спор с канадской компанией на $65 млн.

    Теги:
    Минюст Франция Париж Трассы Строительство Алматы Суды МЦПС «Хоргос» Юстиция
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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