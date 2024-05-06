РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:03, 05 Май 2024 | GMT +6

    5 мая отмечается Международный день сайгаков

    сайгак
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    О Международном дне сайгаков напомнили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

    — За последние десятилетия ареал сайгака сократился, на сегодня более 98% общемировой популяции сайгаков находится в Казахстане, и благодаря природоохранным мерам государства ее численность растет. Защита и сохранение животных это большая ответственность, поэтому мы призываем вас заботиться о природе! — обратилось ведомство. 

    Напомним, Комитет лесного хозяйства и животного мира при Министерстве экологии РК перестанет выдавать разрешение на отстрел сайгаков. 

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

    В Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12% от плана.

    Ранее руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Куат Чумакаев прокомментировал влияние отстрела сайгаков на фауну и флору страны.

    Теги:
    Популяция сайгаков Природа Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!