5 мая отмечается Международный день сайгаков

О Международном дне сайгаков напомнили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform.

— За последние десятилетия ареал сайгака сократился, на сегодня более 98% общемировой популяции сайгаков находится в Казахстане, и благодаря природоохранным мерам государства ее численность растет. Защита и сохранение животных это большая ответственность, поэтому мы призываем вас заботиться о природе! — обратилось ведомство.

Напомним, Комитет лесного хозяйства и животного мира при Министерстве экологии РК перестанет выдавать разрешение на отстрел сайгаков.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи.

В Казахстане регулирование численности сайги началось в октябре 2023 года и завершилось 10 февраля 2024 года. Всего было изъято 42 тысячи голов, это 12% от плана.

Ранее руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Куат Чумакаев прокомментировал влияние отстрела сайгаков на фауну и флору страны.