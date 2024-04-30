Отстрел сайгаков не нанес ущерба флоре и фауне Казахстана – эксперт Минэкологии

Руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Куат Чумакаев прокомментировал влияние отстрела сайгаков на фауну и флору страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Согласно биологическому обоснованию, мы должны были изъять из природных условий 337 тысяч особей сайгаков. Это самое минимальное количество, которое не нанесет ущерба ни флоре, ни фауне Казахстане. Но при этом, мы изъяли всего лишь более 30 тысяч. Это мизер, мы даже до 50 тысяч не смогли дойти, это связано с погодными условиями и другими причинами. Это количество изъятых сайгаков никакого ущерба ни флоре, ни фауне не нанесло и не нанесет, - сообщил Куат Чумакаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.

Сайгаки являются частью пищевой цепи фауны страны, поэтому мы попросили эксперта прокомментировать влияние отстрела и отлова животных на хищников, обитающих в Казахстане.

- Что касается волков, их численность будет известна только к концу года. То есть, ежегодно наши специалисты проводят учет и предоставляют отчет к концу года. Тогда будет ясно – снизилось их количество или нет, - заявил эксперт.

Между тем эксперт поделился своими опасениями по порче сайгаками посевов.

- То, что сейчас сельхозугодия страдают от потравы сайгаками, здесь есть проблема. Именно по этой причине и был поднят вопрос в прошлом году. 1,915 млн особей сайги было в прошлом году, в этом году будет еще больше. Мы боимся и готовимся к потравам. По поводу миграции животных в Россию: миграция сайгаков не подтвердилась, - добавил К. Чумакаев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт на встрече с жителями Костанайского района Костанайской области сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символом казахской степи.



