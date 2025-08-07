РУ
    01:47, 07 Август 2025 | GMT +5

    5 человек погибли, 24 получили травмы из-за обрушения моста в Китае

    5 человек погибли, еще 24 получили травмы в результате инцидента на подвесном мосту в одном из ландшафтных парков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: кадр из видео

    Несчастный случай произошел в уезде Чжаосу (Монголкюре) Или-Казахского автономного округа на севере Синьцзяна, когда один из несущих тросов моста оборвался, из-за чего мостовое полотно накренилось и с него упали в общей сложности 29 человек.

    Среди пострадавших 22 человека получили легкие повреждения, еще двое — серьезные травмы. Всех их оперативно доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи. По заверениям властей, состояние ни одного из госпитализированных не представляет угрозы для жизни.

    В настоящее время ландшафтный парк закрыт для посещения. Ведется расследование причины трагедии.

    Ранее из-за наводнения обрушился мост, соединяющий Китай и Непал.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
