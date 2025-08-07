5 человек погибли, 24 получили травмы из-за обрушения моста в Китае
5 человек погибли, еще 24 получили травмы в результате инцидента на подвесном мосту в одном из ландшафтных парков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Несчастный случай произошел в уезде Чжаосу (Монголкюре) Или-Казахского автономного округа на севере Синьцзяна, когда один из несущих тросов моста оборвался, из-за чего мостовое полотно накренилось и с него упали в общей сложности 29 человек.
新疆一景区网红桥绳索断裂，多名游客坠落湍急河流！8月6日，新疆伊犁夏塔昭苏县夏塔旅游风景区，将军桥绳索断裂，导致桥面严重倾斜，一些正在桥上行走的游客落入河中，有游客摔伤，还有人被冲到下游。据悉，该桥去年也6月曾发生倾斜事故。 pic.twitter.com/zoCbzfXGsz— 希望之聲 - 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) August 6, 2025
Среди пострадавших 22 человека получили легкие повреждения, еще двое — серьезные травмы. Всех их оперативно доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи. По заверениям властей, состояние ни одного из госпитализированных не представляет угрозы для жизни.
В настоящее время ландшафтный парк закрыт для посещения. Ведется расследование причины трагедии.
Ранее из-за наводнения обрушился мост, соединяющий Китай и Непал.