Обрушился мост на границе Китая и Непала: 18 человек пропали без вести

В результате происшествия по меньшей мере 18 человек пропали без вести. По информации местной полиции, большая часть пропавших в момент происшествия находилась на территории приграничного порта, выполняя работы.

Как сообщили в посольстве КНР в Непале, среди пропавших числятся шесть китайских и восемь непальских работников, задействованных в проекте по строительству объектов на непальской стороне КПП, реализуемых при поддержке Китая.

На месте происшествия продолжается экстренная поисково-спасательная операция с участием подразделений армии и полиции Непала. По предварительным данным, обнаружены тела двух погибших.

Непал вступил в сезон муссонов. В этот период страну ежегодно охватывают проливные дожди, вызывающие наводнения, оползни и сели, что нередко приводит к человеческим жертвам и значительным материальным потерям.

Ранее мы писали, что муссонные дожди в Пакистане за 10 дней унесли жизни 66 человек.