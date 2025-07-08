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    16:41, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Обрушился мост на границе Китая и Непала: 18 человек пропали без вести

    Мост, соединяющий Китай и Непал, обрушился из-за наводнения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    мост
    Фото: Синьхуа

    В результате происшествия по меньшей мере 18 человек пропали без вести. По информации местной полиции, большая часть пропавших в момент происшествия находилась на территории приграничного порта, выполняя работы.

    Как сообщили в посольстве КНР в Непале, среди пропавших числятся шесть китайских и восемь непальских работников, задействованных в проекте по строительству объектов на непальской стороне КПП, реализуемых при поддержке Китая.

    На месте происшествия продолжается экстренная поисково-спасательная операция с участием подразделений армии и полиции Непала. По предварительным данным, обнаружены тела двух погибших.

    Непал вступил в сезон муссонов. В этот период страну ежегодно охватывают проливные дожди, вызывающие наводнения, оползни и сели, что нередко приводит к человеческим жертвам и значительным материальным потерям.

    Ранее мы писали, что муссонные дожди в Пакистане за 10 дней унесли жизни 66 человек.

    Теги:
    Мост Китай Происшествия Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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