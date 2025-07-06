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    07:23, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Муссонные дожди в Пакистане за 10 дней унесли жизни 66 человек

    Проливные муссонные дожди и внезапные наводнения в Пакистане с 26 июня унесли жизни 66 человек, еще 127 человек получили ранения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    наводнение
    Фото: freepik.com

    Пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) сообщило о еще двух погибших и 10 пострадавших в результате дождей за последние два дня, поскольку экстремальная непогода продолжает бушевать в некоторых районах страны.

    Согласно данным NDMA, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, где погибли 24 человека, в том числе 11 детей. Четырнадцать из них были унесены внезапным наводнением в округе Сват на прошлой неделе.

    В провинции Пенджаб (Восточный Пакистан) 22 человека, включая 11 детей, погибли в результате обрушения домов и внезапных наводнений, вызванных проливными дождями. В провинции Синд зафиксировано 15 смертей, а в провинции Белуджистан - пять. Три человека также получили ранения в Джамму и Кашмире.

    На фоне продолжающихся ливней метеорологический департамент Пакистана прогнозирует увеличение количества осадков и гроз в нескольких регионах в течение следующих 48 часов.

    Теги:
    Наводнение Пакистан Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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