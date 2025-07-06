Муссонные дожди в Пакистане за 10 дней унесли жизни 66 человек

Пакистанское Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA) сообщило о еще двух погибших и 10 пострадавших в результате дождей за последние два дня, поскольку экстремальная непогода продолжает бушевать в некоторых районах страны.

Согласно данным NDMA, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, где погибли 24 человека, в том числе 11 детей. Четырнадцать из них были унесены внезапным наводнением в округе Сват на прошлой неделе.

В провинции Пенджаб (Восточный Пакистан) 22 человека, включая 11 детей, погибли в результате обрушения домов и внезапных наводнений, вызванных проливными дождями. В провинции Синд зафиксировано 15 смертей, а в провинции Белуджистан - пять. Три человека также получили ранения в Джамму и Кашмире.

На фоне продолжающихся ливней метеорологический департамент Пакистана прогнозирует увеличение количества осадков и гроз в нескольких регионах в течение следующих 48 часов.