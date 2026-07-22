46 млн теңге взыскали с подрядчика за нарушения при строительстве газопровода в Жетысу

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу заключило с ТОО договор государственных закупок на строительство газопровода и газораспределительных сетей в селе Каратал Ескельдинского района Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Верховный суд.

Стоимость проекта превысила 768 млн тенге.

В ходе строительно-технического исследования, проведенного по инициативе заказчика, были выявлены несоответствия между фактически выполненными работами и проектно-сметной документацией.

В частности, при устройстве оснований опор газопровода подрядчик использовал значительно меньший объем бетона, чем предусматривал проект.

СМЭС исследовал заключения специалистов, а также провел выездное судебное заседание с дополнительным обследованием объекта.

Суд пришел к выводу, что подрядчик не доказал выполнение работ в объеме, предусмотренном документацией, тогда как представленные истцом доказательства свидетельствовали о невыполнении части обязательств.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск.

С ТОО взысканы в доход республиканского бюджета 45,9 млн тенге и 1,4 млн тенге госпошлины.

В удовлетворении требования о признании компании недобросовестным участником государственных закупок отказано.

Основанием стало то, что обстоятельства для предъявления такого требования возникли уже после исполнения договора.

ТОО обжаловано решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда оставила это решение в силе.

Судебные акты вступили в законную силу.

Ранее суд взыскал 74 млн тенге за испорченное зерно государственного резерва.