Суд взыскал 74 млн тенге за испорченное зерно государственного резерва

Судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда изменила решение суда первой инстанции и частично удовлетворила иск Продовольственной контрактной корпорации к одному из хлебоприемных предприятий региона.

Как установил суд, в 2020 году предприятие приняло на хранение более восьми тысяч тонн пшеницы третьего класса, которая относится к государственному резерву и предназначена для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Во время внеплановой проверки в сентябре 2025 года выяснилось, что часть зерна не соответствует установленным качественным показателям. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений, однако повторная проверка показала, что проблемы устранены не полностью.

За неисполнение предписания предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали. При рассмотрении гражданского спора апелляционная инстанция пришла к выводу, что хранитель не смог доказать, что принял все необходимые меры для сохранности зерна.

Согласно условиям договора, в случае ухудшения качества зерна предприятие обязано выплатить штраф в размере 20% от стоимости продукции. В результате суд взыскал в пользу Продовольственной контрактной корпорации 74 млн тенге. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее пресекли ввоз 200 тонн зараженного зерна в Казахстан.