Ввоз более 200 тонн зараженного зерна пресекли в Казахстане

В Казахстане пресечен ввоз более 200 тонн зерна, зараженного опасными карантинными сорняками, часть партии возвращена поставщику, а виновные привлечены к ответственности, передает Kasinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

— Государственные инспекторы по карантину растений территориальных инспекций КГИ в АПК МСХ РК в ходе проведения фитосанитарного контроля пресекли ввоз на территорию страны крупных партий зараженной подкарантинной продукции. В Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях задержано свыше 200 тонн продовольственного зерна — пшеницы и ячменя, поступивших из Российской Федерации с нарушением требований карантина растений и фитосанитарной безопасности. В импортируемой продукции были выявлены опасные карантинные объекты, в том числе амброзия трехраздельная, горчак ползучий (розовый) и повилика, — сообщили в Минсельхозе РК.

Инспекторами были приняты оперативные меры реагирования, часть задержанного груза общим объемом более 128 тонн была возвращена в страну-экспортер.

Как отмечают в Министерстве, в отношении владельцевподкарантинной продукции составлены административные протоколы.

Материалы дел направлены в судебные органы для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

— Министерство продолжает системную работу по обеспечению фитосанитарной безопасности страны и недопущению ввоза опасной продукции, представляющей угрозу сельскому хозяйству и экосистеме Казахстана, — отметили в Минсельхозе РК.

