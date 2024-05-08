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    02:20, 08 Май 2024 | GMT +6

    4,5 млн кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка

    в Жылыойском районе
    Фото: МЧС РК

    В Жылыойском районе Атырауской области продолжаются аварийно-спасательные работы, передает агентство Kazinform.

    По информации МЧС РК, за сутки откачано 204 444 кубометров воды. С начала паводка откачано 4 521 719 кубометров воды.

    Тем временем 20 домов остаются подтопленными водой в городе Кульсары.

    Часть жителей Жылыойского района Атырауской области, эвакуированных во время паводка, находятся в вахтовом поселке Тенгиз, эвакуационных пунктах городов Актау и Кульсары.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Жылыойский район Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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