4,5 млн кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка

В Жылыойском районе Атырауской области продолжаются аварийно-спасательные работы, передает агентство Kazinform.

По информации МЧС РК, за сутки откачано 204 444 кубометров воды. С начала паводка откачано 4 521 719 кубометров воды.

Тем временем 20 домов остаются подтопленными водой в городе Кульсары.

Часть жителей Жылыойского района Атырауской области, эвакуированных во время паводка, находятся в вахтовом поселке Тенгиз, эвакуационных пунктах городов Актау и Кульсары.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области.