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    22:00, 07 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области

    Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

    В селе Индербор + 17 см, уровень воды — 939 см, критический уровень — 845 см;

    в селе Махамбет + 8 см, уровень воды — 886 см, критический уровень — 850 см;

    в Атырау + 5 см, уровень воды — 510 см, критический уровень — 550 см;

    в селе Жанаталап + 2 см, уровень воды — 365 см, критический уровень — 500 см;

    в селе Еркинкала + 2 см, уровень воды — 325 см, критический уровень — 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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