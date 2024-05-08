22:00, 07 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды в реке Жайык поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области
Уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся до 939 сантиметров в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.
В селе Индербор + 17 см, уровень воды — 939 см, критический уровень — 845 см;
в селе Махамбет + 8 см, уровень воды — 886 см, критический уровень — 850 см;
в Атырау + 5 см, уровень воды — 510 см, критический уровень — 550 см;
в селе Жанаталап + 2 см, уровень воды — 365 см, критический уровень — 500 см;
в селе Еркинкала + 2 см, уровень воды — 325 см, критический уровень — 450 см.