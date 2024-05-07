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    16:08, 07 Май 2024 | GMT +6

    686 жителей города Кульсары находятся в эвакопунктах

    эвакуированные, паводки
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Часть жителей Жылыойского района Атырауской области, эвакуированных во время паводка, находятся в вахтовом поселке Тенгиз, эвакуационных пунктах городов Актау и Кульсары. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    По данным на 6 мая, в двух эвакуационных пунктах вахтового поселка Тенгиз находятся 418 человек, в двух эвакуационных пунктах города Кульсары — 163 человека, в трех эвакуационных пунктах города Актау Мангистауской области — 105 человек.

    Напомним, во время паводка из города Кульсары было эвакуировано 36 738 человек. Они были размещены в эвакопунктах Актау, Бейнеу, Атырау, Кульсары и поселка Тенгиз. 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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