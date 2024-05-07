686 жителей города Кульсары находятся в эвакопунктах

Часть жителей Жылыойского района Атырауской области, эвакуированных во время паводка, находятся в вахтовом поселке Тенгиз, эвакуационных пунктах городов Актау и Кульсары. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

По данным на 6 мая, в двух эвакуационных пунктах вахтового поселка Тенгиз находятся 418 человек, в двух эвакуационных пунктах города Кульсары — 163 человека, в трех эвакуационных пунктах города Актау Мангистауской области — 105 человек.

Напомним, во время паводка из города Кульсары было эвакуировано 36 738 человек. Они были размещены в эвакопунктах Актау, Бейнеу, Атырау, Кульсары и поселка Тенгиз.