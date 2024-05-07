20 домов остаются подтопленными водой в городе Кульсары

В Кульсары Жылыойского района продолжаются работы по откачке талой воды. Общий объем откачанной воды составляет более 4,3 млн кубометров, сообщил на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его информации, по состоянию на 7 мая вода полностью откачана от 2900 домов, остаются подтопленными 20 домов в микрорайоне Болашак, 10 из которых не заселены. Работы по откачке продолжаются.

– К электричеству подключены еще 30 жилых домов, в микрорайоне Атырау ведутся работы по подаче тока к многоэтажным жилым домам. Продолжает работу комиссия по оценке и возмещению ущерба, – сказал Руслан Жумагазиев на площадке в СЦК.

Говоря о ситуации на реке Жайык, представитель региона отметил, что в селе Индербор уровень воды превышает критический показатель на 87 см. Текущий уровень – 927 см. В поселке Махамбет – 880 см с превышением критического уровня на 30 см, в городе Атырау – 507 см при критическом – 550 см.