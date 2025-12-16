РУ
    11:10, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    44 млрд тенге вложат инвесторы в строительство завода в Кызылординской области

    В Правительстве подписано Соглашение об инвестициях для строительства завода по производству и сборке современной санитарно-технической продукции в Кызылординской области на сумму свыше 44 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Как сообщает пресс-служба Кабмина, подписантами выступили министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев с одной стороны и генеральный директор ТОО «РОКА Казахстан» — дочернего предприятия испанской компании Roca Group Даниэль Эрнандес с другой.

    — Проект отвечает задачам, поставленным Президентом РК по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность и наращиванию локализации для достижения целей по импортозамещению. Завод будет специализироваться на производстве и сборке керамической санитарной продукции, мебели для ванных комнат и др. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2026 года. В рамках проекта предусмотрено создание порядка 300 новых постоянных рабочих мест, а также обучение и повышение квалификации казахстанских специалистов, — говорится в сообщении.

    Фото: Правительство РК

    Предприятие станет первым в Казахстане производством по выпуску санитарно-технической продукции с высоким уровнем автоматизации процессов и в соответствии с мировыми стандартами экологической безопасности.

    — Проектная мощность составит 500 тыс. изделий в год. Выпускаемую продукцию планируется поставлять на внутренний рынок Казахстана и экспортировать в страны Центральной Азии. Запуск завода обеспечит эффект в виде увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения экспортного потенциала РК, — добавили в пресс-службе Правительства.

    Отмечается, что планы по заключению Соглашения об инвестициях были обсуждены в ходе встречи Премьер-министра Олжаса Бектенова и председателя Совета директоров Roca Group Сантьяго де Гомар Рока в июне текущего года. Таким образом, подписание документа и начало работ является следствием системных мер по повышению инвестиционной привлекательности экономики страны и подтверждает высокий уровень доверия инвесторов.

    Фото: Правительство РК

    В ходе подписания документа представители Roca Group отметили, что Казахстан является стратегически важным рынком для компании. Положительная оценка дана благоприятному деловому климату РК.

    Справочно: Roca Group — один из мировых лидеров в сфере производства сантехнического оборудования с более чем 100-летней историей. Компания управляет 78 производственными площадками по всему миру, в которых работают свыше 20 тыс. сотрудников. Продукция представлена более чем в 170 странах и широко известна благодаря высокому качеству, инновационным решениям и соответствию европейским стандартам.

    Гульжан Тасмаганбетова
