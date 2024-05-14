428 домов не подлежит восстановлению из-за паводка в Костанайской области

Всего комиссией было обследовано 1114 жилых домов, из них 428 домов не подлежат восстановлению и 686 – требуют ремонтно-восстановительных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сюда также отнесли дачные дома, которые были постоянным местом жительства для почти 200 семей. Такое жилье имеется в Костанайском районе, где постоянно проживали 97 семей, из которых не подлежат восстановлению 39 и в Костанае постоянно проживали 89 семей, обследовано 42 дома, из которых 2 не подлежат восстановлению.

Возмещение ущерба недвижимого имущества пострадавшим предполагается путем приобретения жилья (но не более стоимости строительства по типовому проекту), а также строительства индивидуальных жилых домов.

— На сегодня уже приобретены 115 квартиры для пострадавших. В том числе 31 квартира за счет средств резерва Правительства в Аркалыке и за счет спонсорских средств 34 квартиры. Также выделено 50 квартир для пострадавших жителей Костанайского района, — отметили в управлении строительства области.

Кроме того, в селах Амангельдинского и Джангельдинского районах начаты работы по строительству 68 индивидуальных жилых домов за счет средств благотворительной помощи общественного фонда «Қазақстан халқына». Будут построены индивидуальные жилые дома по типовому проекту разработанному Министерством промышленности и строительства для применения при работах по ликвидации последствий ЧС: 3-комнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров со стоимостью строительства –22,8 млн тенге (материал строительства: газоблок, деревянная кровля с покрытием из профлиста. Состав помещений: тамбур, холл, ванная с санузлом, кухня, 2 спальные комнаты и гостиная).

Напомним, строительство домов идет в Джангельдинском районе. Ранее ключи от новых квартир получили жители Костанайского района.