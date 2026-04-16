400 млн кубометров воды было подано для промывки почвы в Туркестанской области

В общей сложности филиалом было подано 400 млн кубометров воды для промывки почвы на 53,6 тыс. га земель в Жетысайском районе и 41 тыс. га в Мактааральском районе. Также ведутся работы по влагозарядке почвы в Шардаринском районе на площади 8,1 тыс. га. На сегодня для этих целей подано 262 млн кубометров. Аграрии области выражают благодарность специалистам РГП «Казводхоз» за своевременную подачу воды.

— Выращиваем хлопок на семи гектарах. Сейчас увлажняем поля, чтобы подготовить их к посеву. Вода приходит вовремя и в большом объеме. Спасибо работникам «Казводхоза». Благодаря стабильной подаче воды в этом году рассчитываем получить хороший урожай, — отметил фермер Акжан Сулеймбеков.

Работы по промывке почвы начались в декабре прошлого года. На сегодня они полностью завершены.

— Сейчас мы осуществляем подачу воды на орошаемые площади для полива овощей и бахчевых культур. Промывка почвы необходима для выращивания хлопка. Чтобы получить хороший урожай, нужно снизить содержание солей в почве. Влагозарядка проводится для увлажнения почвы перед посевом, — сообщил руководитель Жетысайского производственного отделения Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Нуртас Турсынбеков.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане увеличат накопление водных ресурсов до 2,6 млрд кубометров в год.