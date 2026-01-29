400 млн долларов выделят на проекты в Казахстане: Сенат ратифицировал соглашение

Как сообщил сенатор Закиржан Кузиев, документ формирует стабильную и прозрачную основу для привлечения займов, гарантий и других финансовых инструментов Фонда.

— Сотрудничество с Фондом международного развития ОПЕК полностью соответствует приоритетам государственной политики, в том числе в части развития малого и среднего бизнеса и расширения доступа предпринимателей к долгосрочным финансовым ресурсам. Использование ресурсов Фонда позволяет привлекать дополнительные внешние источники финансирования без увеличения нагрузки на государственный бюджет, — отметил депутат.

Рамочное соглашение предусматривает понятные и прозрачные правила взаимодействия, при этом за Правительством РК сохраняется право формировать позицию по финансируемым проектам, что позволяет увязывать деятельность Фонда с национальными социально-экономическими приоритетами.

Сроки финансирования:

* от 1 до 5 лет — по финансовым инструментам,

* до 7 лет — для корпоративных заемщиков,

* до 20 лет — для инфраструктурных проектов.

Ориентировочные процентные ставки по займам в долларах США формируются на уровне 2,5-5% годовых сверх базовой ставки.

Также соглашением определены привилегии и иммунитет Фонда ОРЕС: активы фонда освобождаются от обыска и всех форм экспроприации, взыскания или применения любых исполнительных мер или ограничения свободы передвижения до вынесения окончательного судебного решения.

Ранее сообщалось, что ратификация создает условия для расширения финансовой поддержки Казахстана со стороны Фонда в сферах энергетики, промышленности, транспорта, финансов, сельского хозяйства, водных ресурсов, телекоммуникаций, образования и здравоохранения. В 2026–2030 годах планируется направить до 400 млн долларов частным компаниям на реализацию различных проектов.