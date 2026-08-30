400 газовых баллонов эвакуировали из зоны пожара в Костанае
В Костанае на автодороге «Костанай — Введенка», в районе садового общества «Текстильщик-1», загорелся прицеп грузового автомобиля. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
— Пожар был ликвидирован. Силами МЧС из зоны возгорания эвакуировано 400 пустых газовых баллонов объёмом 27 литров каждый, — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из здания шесть человек, пятеро из них — дети.