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    400 газовых баллонов эвакуировали из зоны пожара в Костанае

    В Костанае на автодороге «Костанай — Введенка», в районе садового общества «Текстильщик-1», загорелся прицеп грузового автомобиля. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    400 газовых баллонов эвакуировали из зоны пожара в Костанае
    Кадр из видео

    Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

    — Пожар был ликвидирован. Силами МЧС из зоны возгорания эвакуировано 400 пустых газовых баллонов объёмом 27 литров каждый, — говорится в сообщении.

    Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в Алматы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из здания шесть человек, пятеро из них — дети.

    МЧС Пожар Костанай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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