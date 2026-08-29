Спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы
В Алматы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из здания шесть человек, пятеро из них — дети, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Тургут Озала в Алмалинском районе Алматы.
По данным МЧС, прибывшие на место подразделения установили сильное задымление в подъезде.
В ходе разведки и тушения пожара спасатели эвакуировали по лестничному маршу шесть человек, в том числе пятерых детей.
В работе были задействованы несколько звеньев газодымозащитной службы.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.