Спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы

В Алматы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из здания шесть человек, пятеро из них — дети, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Тургут Озала в Алмалинском районе Алматы.

По данным МЧС, прибывшие на место подразделения установили сильное задымление в подъезде.

В ходе разведки и тушения пожара спасатели эвакуировали по лестничному маршу шесть человек, в том числе пятерых детей.

В работе были задействованы несколько звеньев газодымозащитной службы.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.