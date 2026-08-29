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    Спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы

    В Алматы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из здания шесть человек, пятеро из них — дети, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Спасатели вывели пятерых детей из горящей квартиры в Алматы
    Кадр из видео

    Пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Тургут Озала в Алмалинском районе Алматы.

    По данным МЧС, прибывшие на место подразделения установили сильное задымление в подъезде.

    В ходе разведки и тушения пожара спасатели эвакуировали по лестничному маршу шесть человек, в том числе пятерых детей.

    В работе были задействованы несколько звеньев газодымозащитной службы.

    Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

    МЧС Пожар Спасение Регионы Казахстана Дети Алматы Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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