36 курсантов военного колледжа продолжают лечение в Кокшетау

Так, по состоянию на 3 февраля 2026 года, 25 кадетов уже выписаны из Центра инфекционных заболеваний города Кокшетау. Всего в ЦИЗ осталось 36 человек, из которых 35 детей и один взрослый.

— Тяжелых случаев нет, из них 9 детей в состоянии средней тяжести, остальные 27 — в удовлетворительном состоянии, — отметили в ведомстве.

Всего с начала вспышки выписаны 46 кадетов. На карантине в провизорном изоляторе военного колледжа, по данным ведомства, находятся 46 кадетов. Все они — под наблюдением медицинских работников.

— Лечение осуществляется в полном объеме, угрозы для жизни госпитализированных нет, — добавили в ведомстве.

Напомним, первоначально сообщалось, что более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью.

Позже количество госпитализированных кадетов Военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова, по сообщению облздрава, выросло до 71, у 24 из них лабораторно была диагностирована корь.