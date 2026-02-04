РУ
    36 курсантов военного колледжа продолжают лечение в Кокшетау

    В управлении здравоохранения Акмолинской области озвучили последние данные по продолжающим получать лечение курсантам военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, медицина, мед персонал, аурухана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Так, по состоянию на 3 февраля 2026 года, 25 кадетов уже выписаны из Центра инфекционных заболеваний города Кокшетау. Всего в ЦИЗ осталось 36 человек, из которых 35 детей и один взрослый.

    — Тяжелых случаев нет, из них 9 детей в состоянии средней тяжести, остальные 27 — в удовлетворительном состоянии, — отметили в ведомстве.

    Всего с начала вспышки выписаны 46 кадетов. На карантине в провизорном изоляторе военного колледжа, по данным ведомства, находятся 46 кадетов. Все они — под наблюдением медицинских работников.

    — Лечение осуществляется в полном объеме, угрозы для жизни госпитализированных нет, — добавили в ведомстве.

    Напомним, первоначально сообщалось, что более 60 кадетов военного колледжа в Щучинске заболели корью

    Позже количество госпитализированных кадетов Военного колледжа Министерства обороны РК имени Шокана Уалиханова, по сообщению облздрава, выросло до 71, у 24 из них лабораторно была диагностирована корь. 

