36 госслужащих уволили в области Улытау за участие в азартных играх

— Закон «О противодействии коррупции» (пп.6) п. 1 ст. 12) запрещает государственным служащим участвовать в азартных играх, так как это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе. В ходе анализа установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях «Olimpbet» и «1XBET», после введенного запрета, — сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственные служащие уволены с занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что у госслужащего в Экибастузе нашли счет в букмекерской конторе с оборотом в 6,8 млн тенге. Также прокуратура Западно-Казахстанской области выявила факт хищения бюджетных средств. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге.