РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 30 Март 2026 | GMT +5

    36 госслужащих уволили в области Улытау за участие в азартных играх

    Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих в области Улытау, передает агентство Kazinform.

    Азартные игры, лудомания
    Фото: freepik.com

    — Закон «О противодействии коррупции» (пп.6) п. 1 ст. 12) запрещает государственным служащим участвовать в азартных играх, так как это создает коррупционные риски и подрывает доверие общества к государственной службе. В ходе анализа установлено, что 36 государственных служащих, включая 10 руководителей, делали ставки в букмекерских компаниях «Olimpbet» и «1XBET», после введенного запрета, — сообщает Генпрокуратура.

    В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственные служащие уволены с занимаемых должностей.

    Ранее сообщалось, что у госслужащего в Экибастузе нашли счет в букмекерской конторе с оборотом в 6,8 млн тенге. Также прокуратура Западно-Казахстанской области выявила факт хищения бюджетных средств. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге.

    Теги:
    Генпрокуратура Азартные игры Улытауская область Прокуратура Госслужба
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают