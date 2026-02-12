Хищение на 118 млн тенге: в ЗКО бюджетные средства использовали для азартных игр

По предварительным данным, бухгалтер предприятия, страдающий лудоманией, незаконно использовал средства компании для ставок в букмекерской конторе. Также на похищенные деньги подозреваемый приобрел новый автомобиль. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге.

По факту незаконного присвоения чужого имущества в особо крупном размере начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование ведут спецпрокуроры. С санкции суда подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе, на автомобиль наложен арест.

— Случай показывает, что игровая зависимость может приводить к хищениям и другим преступлениям, наносящим серьезный ущерб государственным интересам. Напомним, что еще в 2025 году по акту надзора органов прокуратуры в Западно-Казахстанской области были уволены 16 сотрудников различных государственных органов за участие в азартных играх. Прокуратура продолжает системную работу по выявлению и предотвращению злоупотреблений бюджетными средствами, защищая интересы государства и общества, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что приговор по делу о хищении 31 млн тенге в горбольнице вынесли в Талдыкоргане.