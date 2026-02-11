Приговор по делу о хищении 31 млн тенге в горбольнице вынесли в Талдыкоргане

По данным суда, в период с 2020 по 2023 годы главный бухгалтер, используя свое служебное положение, организовала хищение бюджетных средств, вверенных ей по должности. Кассир-бухгалтер, действуя по предварительному сговору, оказывала содействие: выполняла указания по незаконному получению и оформлению денежных средств, а также помогала скрывать следы преступления.

В результате государственному предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 31 млн тенге. Сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы и материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причинённого ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда обеим подсудимым назначено по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, сроком на 10 лет.

Вместе с тем, в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» срок основного наказания каждой из осужденных сокращен на одну пятую часть.

Кроме того, на основании статьи 63 УК РК назначенное наказание признано условным, с установлением пробационного контроля на весь срок.

Также сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу вынесен приговор по одному из самых масштабных дел о незаконной регистрации транспортных средств