    17:20, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Приговор по делу о хищении 31 млн тенге в горбольнице вынесли в Талдыкоргане

    Талдыкорганский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская многопрофильная больница» и кассира-бухгалтера этого же учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, палата, ФАП
    Фото: Минздрав РК

    По данным суда, в период с 2020 по 2023 годы главный бухгалтер, используя свое служебное положение, организовала хищение бюджетных средств, вверенных ей по должности. Кассир-бухгалтер, действуя по предварительному сговору, оказывала содействие: выполняла указания по незаконному получению и оформлению денежных средств, а также помогала скрывать следы преступления.

    В результате государственному предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 31 млн тенге. Сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы и материалами уголовного дела.

    При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причинённого ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

    Приговором суда обеим подсудимым назначено по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, сроком на 10 лет.

    Вместе с тем, в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» срок основного наказания каждой из осужденных сокращен на одну пятую часть.

    Кроме того, на основании статьи 63 УК РК назначенное наказание признано условным, с установлением пробационного контроля на весь срок.

    Также сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в области Жетысу вынесен приговор по одному из самых масштабных дел о незаконной регистрации транспортных средств

     

    Теги:
    Здравоохранение Хищение Больницы Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
