    16:22, 19 Март 2026 | GMT +5

    Счет в букмекерской конторе с оборотом в 6,8 млн тенге нашли у госслужащего в Экибастузе

    Прокуратурой города выявлены нарушения норм служебной этики государственными служащими акимата, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Фото: Pixabay

    Должностные лица, несмотря на законодательный запрет, имели активные счета в букмекерских конторах. К примеру, по личному счету заведующего сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог оборот составил 6,8 млн тенге. Аналогичные нарушения выявлены у акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции, а также у семи работников структурных подразделений акимата города.

    По результатам служебного расследования, материалы по всем фактам нарушений направлены в Совет по этике департамента по делам государственной службы по Павлодарской области. За слабый контроль по соблюдению этических норм и правил поведения со стороны государственных служащих к дисциплинарной ответственности привлечен ответственный руководитель аппарата акима города. 

    Ранее мы писали, что военнослужащего уволили со службы за азартные игры в Актобе.

    Генпрокуратура Азартные игры Прокуратура Госслужба
    Диана Калманбаева
