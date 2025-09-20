Миллиарды тенге для экономики: как Астана зарабатывает на концертах и мировых ивентах

Оперируют чиновники следующими фактами. Уже завтра — 21 сентября столицу ждет одно из самых ожидаемых шоу года — концерт легендарной группы Backstreet Boys, на который приедут свыше 12 тысяч гостей из 45 стран. Общая аудитория концерта превысит 30 тысяч зрителей.

По данным управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, только за первое полугодие 2025 года в Астане побывали около 750 тысяч туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. Из них 180 тысяч — иностранные гости. В топ-стран по числу визитов вошли Россия, Китай, Турция, США и Германия.

В этом году в столице уже состоялись десятки масштабных мероприятий. Comic Con Astana 2025 собрал рекордные 70 тысяч участников, включая 10 тысяч гостей из 36 стран. Экономический эффект превысил 3,5 млрд тенге. Концерт Jennifer Lopez привлек более 30 тысяч зрителей, из которых треть — иностранцы. Как ранее сообщалось, группа компаний, организующая в Казахстане концерты мировых звезд, по итогам 2025 года выплатит в бюджет более 1 миллиарда тенге налогов.

— Столица становится площадкой, где встречаются культура, спорт, медицина и инновации. Мы видим рост интереса как со стороны туристов, так и со стороны международных партнеров, — отметил председатель правления Центра развития туризма «Astana Tourism»

Артем Квашук.

По его словам, в планах — более 200 крупных мероприятий: Всемирный библиотечный конгресс IFLA, Astana International Forum, международные медицинские и научные конгрессы. Только IFLA собрал в Астане свыше 1600 делегатов из 114 стран.

Помимо событийного туризма, активно развивается и медицинский туризм.

— В 2024 году в столичных клиниках по международным стандартам JCI квалифицированную помощь получили около 4,5 тысячи пациентов из-за рубежа. Наибольшим спросом пользуются онкология, кардиохирургия, репродуктивная медицина и программы чек-ап, — сообщил А. Квашук.

Культурные события и мировые концерты становятся для Астаны не просто шоу, а драйвером туристической и экономической привлекательности города, отметил председатель правления Центра развития туризма «Astana Tourism».

Ранее сообщалось, что гостиницы Алматы заработали на туристах более 50 млрд тенге.