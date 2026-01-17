33 тысячи гектаров леса сгорели в Жамбылской области за год

Наиболее крупные пожары зафиксированы в Аккольском лесничестве, где огнем поразило почти 22 тысячи гектаров. Возгорания также произошли в Мойынкумском, Байзакском, Сарысуском, Жамбылском и ряде других районов области.

Основной причиной пожаров стали удары молнии — по этой причине произошло более половины возгораний. Вместе с тем зафиксированы случаи перехода огня с административных территорий, а также нарушения требований пожарной безопасности. В 14 эпизодах причину возникновения пожара установить не удалось.

На фоне масштабных пожаров в регионе были усилены меры по защите лесных массивов. В лесничествах приведены в рабочее состояние 39 пожарно-наблюдательных вышек, организовано круглосуточное дежурство на 65 постах, а также полностью выполнены работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами общей протяженностью более 11 тысяч километров.

В прошлом году на укрепление материально-технической базы лесохозяйственных учреждений из местного бюджета потратили 100 млн тенге. Кроме того, в рамках лизингового финансирования планируется приобретение 59 единиц противопожарной техники на сумму 1,8 млрд тенге. Часть техники уже поступила в лесничества.

Напомним, недавно в Таразе произошли два крупных пожара за ночь.