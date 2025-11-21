РУ
    17:00, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    300 тонн различной продукции представят на ярмарке в Алматы

    В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из нескольких регионов — из области Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:

    • мясная продукция — 80 тонн,
    • плодоовощная продукция — 80 тонн,
    • молочная продукция — 40 тонн,
    • прочая продукция — 100 тонн.

    Ярмарка пройдет с 22 по 23 ноября с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, от пр. Абылай хана до ул. Панфилова.

    Теги:
    Сельское хозяйство Торговля Продукты Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
