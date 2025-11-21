300 тонн различной продукции представят на ярмарке в Алматы

На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:

мясная продукция — 80 тонн,

плодоовощная продукция — 80 тонн,

молочная продукция — 40 тонн,

прочая продукция — 100 тонн.

Ярмарка пройдет с 22 по 23 ноября с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, от пр. Абылай хана до ул. Панфилова.