17:00, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
300 тонн различной продукции представят на ярмарке в Алматы
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из нескольких регионов — из области Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, передает агентство Kazinform.
На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:
- мясная продукция — 80 тонн,
- плодоовощная продукция — 80 тонн,
- молочная продукция — 40 тонн,
- прочая продукция — 100 тонн.
Ярмарка пройдет с 22 по 23 ноября с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, от пр. Абылай хана до ул. Панфилова.