30 меценатов получили знаки «Жомарт жан» за благотворительность

Только в первом полугодии 2025 года центры «Жомарт жан» реализовали 476 благотворительных и социальных инициатив. Помощь получили многодетные и малообеспеченные семьи, а также социальные учреждения. А в рамках акции «Мектепке жол» почти 12 тысяч школьников из 7,3 тысяч семей получили форму и школьные принадлежности.

Ко Дню пожилого человека прошло 171 мероприятие, объединившее более 10 тысяч участников, а общий объем помощи составил почти 70 млн тенге.

Республиканский форум «Караван милосердия» направлен на развитие культуры благотворительности, гуманизма и взаимопомощи в обществе.

— В частности, в рамках акции «Дорога в школу» было выделено 188 миллионов тенге. Кроме того, оказана значительная помощь домам престарелых. По всей стране многим малообеспеченным семьям помогли с ремонтом жилья, где-то подарили квартиры — таких мероприятий было очень много. Сегодня мы вручили несколько наград активным гражданам, занимающимся благотворительностью, представителям этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана и меценатам. Они были удостоены нагрудного знака «Жомарт жан». Это собрание — подведение итогов всех наших благотворительных работ за год, — сказал член совета АНК, председатель Республиканского таджикского этнокультурного объединения Казахстана Акбаржон Исмаилов.

Среди отличившихся меценатов и Талгат Сакан. Бизнесмен продает автомобили и помогает нуждающимся, обеспечивая продуктами, дарит квартиры и машины.

— Предприниматели, достигнув финансового успеха, думают не только о себе, но и поддерживают тех, кто нуждается в помощи, вносят вклад в развитие наших сёл, районов и областей. Этот подход должен служить примером для других представителей бизнеса, — считает меценат.

Особой частью программы форума стал концерт с участием особенных детей из разных регионов страны. Юные артисты представили зрителям творческие номера, символизирующие доброту, дружбу и единство.

Напомню, в текущем году меценаты центра «Жомарт жан» оказали помощь 35 тысячам граждан на 305 млн тенге.