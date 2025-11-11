РУ
    11:31, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    28 лиц привлекли к ответственности после аудита в Минсельхозе и подведомственных организациях

    Ряд должностных лиц и специалистов, отвечающих за обеспечение ветеринарной, фитосанитарной и продовольственной безопасности, привлекли к дисциплинарной ответственности после аудита Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.

    28 должностных лиц наказали после аудита в Минсельхозе и подведомственных организациях
    Фото: Pexels

    По итогам проверки в августе этого года были выявлены различные нарушения. ВАП поручила рассмотреть ответственность работников, не обеспечивших соблюдение бюджетного и иного законодательства РК. 

    В результате к различным мерам ответственности привлекли 28 человек, в том числе: 

    • Министерство сельского хозяйства РК: директор департамента стратегического планирования и анализа, руководители управлений научного обеспечения, внутренней торговли и мониторинга микрокредитования;
    • Комитет ветеринарного контроля и надзора: заместитель председателя Комитета, руководители управлений безопасности пищевой продукции и биологической безопасности, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория»;
    • Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе: заместитель председателя Комитета, руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции, руководитель Отдела бухгалтерского учета территориальной инспекции по г. Алматы;
    • АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»: директор департамента учета и хранения сельскохозяйственной продукции, управляющий директор – член Правления;
    • Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства: заместитель председателя Правления по науке, главный экономист, главный бухгалтер, заведующая лабораторией масличных культур;
    • Казахстанский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности: главные научные сотрудники, главный инженер, бухгалтер Семейского филиала;
    • Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина: заместитель директора департамента науки и инноваций;
    • Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»: директор департамента кредитования и управления активами; 
    • СПК «Тобол»: и. о. директора департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны; 
    • также ответственные сотрудники СПК «Солтүстік» и СПК KOKSHE. 

    Сообщается, что исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного аудита остается под контролем до полного завершения.

    Напомним, ранее в СКО выявили грубые нарушения ветеринарного законодательства.

