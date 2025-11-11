11:31, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
28 лиц привлекли к ответственности после аудита в Минсельхозе и подведомственных организациях
Ряд должностных лиц и специалистов, отвечающих за обеспечение ветеринарной, фитосанитарной и продовольственной безопасности, привлекли к дисциплинарной ответственности после аудита Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.
По итогам проверки в августе этого года были выявлены различные нарушения. ВАП поручила рассмотреть ответственность работников, не обеспечивших соблюдение бюджетного и иного законодательства РК.
В результате к различным мерам ответственности привлекли 28 человек, в том числе:
- Министерство сельского хозяйства РК: директор департамента стратегического планирования и анализа, руководители управлений научного обеспечения, внутренней торговли и мониторинга микрокредитования;
- Комитет ветеринарного контроля и надзора: заместитель председателя Комитета, руководители управлений безопасности пищевой продукции и биологической безопасности, заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория»;
- Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе: заместитель председателя Комитета, руководитель Жамбылской областной территориальной инспекции, руководитель Отдела бухгалтерского учета территориальной инспекции по г. Алматы;
- АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»: директор департамента учета и хранения сельскохозяйственной продукции, управляющий директор – член Правления;
- Казахстанский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства: заместитель председателя Правления по науке, главный экономист, главный бухгалтер, заведующая лабораторией масличных культур;
- Казахстанский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности: главные научные сотрудники, главный инженер, бухгалтер Семейского филиала;
- Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина: заместитель директора департамента науки и инноваций;
- Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»: директор департамента кредитования и управления активами;
- СПК «Тобол»: и. о. директора департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны;
- также ответственные сотрудники СПК «Солтүстік» и СПК KOKSHE.
Сообщается, что исполнение других поручений ВАП по итогам проведенного аудита остается под контролем до полного завершения.
