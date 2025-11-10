Приписки при вакцинации животных и нарушения на скотомогильниках выявили в СКО

По итогам проверок выявились многочисленные нарушения в работе районных ветеринарных служб, включая приписки при вакцинации, нарушение правил содержания скотомогильников и незаконную выдачу ветеринарных справок.

Так, в Уалихановском районе ветеринарная служба, нарушив Закон РК «О ветеринарии», завысила показатели по вакцинации сельскохозяйственных животных на 10 тысяч голов.

В этом же районе, в селе Каратерек, установили факт ненадлежащего содержания скотомогильника, что противоречит требованиям Ветеринарных правил.

Нарушения также выявлены в Айыртауском, районах имени Г. Мусрепова, Шал акына и Мамлютском районах. Здесь ветеринарные службы выдавали предпринимателям справки на перевозку рыбной продукции без подтверждающих документов о происхождении вылова, что является нарушением закона.

В Кызылжарском районе оформлено более 30 ветеринарных справок без данных о проведении обязательных лабораторных исследований перед отправкой продукции.

По результатам прокурорского надзора к ответственности привлечены 15 должностных лиц. Нарушения, связанные с оформлением ветеринарных документов и содержанием скотомогильников, устранены.

Прокуратура области держит вопрос соблюдения ветеринарного законодательства на постоянном контроле.

