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    22:46, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    27 человек погибли из-за проливных дождей на юге Индии

    наводнения в Индии
    Фото: Анадолу

    27 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на штаты Телангана и Андхра-Прадеш на юге Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Дожди, начавшиеся в субботу и продолжавшиеся в течение всего воскресенья, вызвали наводнения и подтопления в нескольких районах, нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение. Реки и водоемы в обоих штатах продолжают разливаться.

    Сообщается, что по меньшей мере 15 человек погибли в Телангане и 12 в Андхра-Прадеше.

    Спасатели эвакуировали тысячи людей из затопленных районов в двух штатах и разместили их в лагерях.

    Отметим, что с наводнениями борются и в других странах. 

    Так, разрушительные наводнения в Йемене унесли жизни более 150 человек. Около 400 тысяч человек пострадали в Эфиопии. 

    Теги:
    Дожди Наводнения В мире Индия Происшествия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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