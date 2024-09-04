27 человек погибли из-за проливных дождей на юге Индии

27 человек погибли в результате проливных дождей, обрушившихся на штаты Телангана и Андхра-Прадеш на юге Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Дожди, начавшиеся в субботу и продолжавшиеся в течение всего воскресенья, вызвали наводнения и подтопления в нескольких районах, нарушив автомобильное и железнодорожное сообщение. Реки и водоемы в обоих штатах продолжают разливаться.

Сообщается, что по меньшей мере 15 человек погибли в Телангане и 12 в Андхра-Прадеше.

Спасатели эвакуировали тысячи людей из затопленных районов в двух штатах и разместили их в лагерях.

Отметим, что с наводнениями борются и в других странах.

Так, разрушительные наводнения в Йемене унесли жизни более 150 человек. Около 400 тысяч человек пострадали в Эфиопии.