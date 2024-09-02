Разрушительные наводнения в Йемене унесли жизни более 150 человек

Сильные наводнения ударили по нескольким провинциям Йемена, что привело к гибели более 150 человек и вынудило тысячи жителей покинуть свои дома по состоянию на 1 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Об этом сообщили йеменский источник и управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Представитель органов здравоохранения группировки хуситов, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия разрешения, сообщил, что жертвами проливных дождей и наводнений в Йемене стали 152 человека.

По его данным, вечером 27 августа около 40 человек погибли в провинции Эль-Махвит на северо-западе страны из-за сильного ливня и прорыва дамбы.

Также сообщается, что 30 августа еще 28 человек погибли в результате наводнения в контролируемой хуситами провинции Дамар на западе Йемена.

По словам источника, провинция Ходейда, контролируемая хуситами, пострадала больше всего с начала августа, здесь погибли 84 человека, еще 25 получили ранения.

УВКБ ООН также сообщило, что наводнения, начавшиеся в середине июля, затронули многие регионы Йемена, особенно западные и северо-западные провинции.

Только в районе Малхан на западе провинции Эль-Махвит повреждено более 56 тысяч домов, свыше 1 тысячи семей были вынуждены эвакуироваться.

Наводнения также нанесли значительный ущерб инфраструктуре, затопили обширные сельскохозяйственные угодья и перекрыли дороги.

Эта природная катастрофа еще больше усугубила гуманитарный кризис в Йемене, который уже был сильно разрушен гражданской войной.

Конфликт между хуситами и международно признанным правительством, начавшийся в 2014 году, привел к тому, что 4,5 млн человек стали вынужденными переселенцами внутри страны.

УВКБ ООН также предупредило, что 85% пострадавших от войны семей сейчас не могут удовлетворить свои базовые потребности в пище.

Инфраструктура и система здравоохранения, подорванные многолетним конфликтом, оказались неэффективными перед лицом стихийного бедствия.

Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с просьбой о помощи в защите археологического наследия страны, которое подвергается угрозе разрушения из-за продолжающихся наводнений.

31 августа министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни призвал к немедленному международному вмешательству для сохранения ценных исторических объектов, особенно на территориях, контролируемых хуситами.